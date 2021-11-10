صندوق «كامكو الاستثماري» يحلّق بالصدارة تقليدياً.. و«الدرة» إسلامياً

مكاسب الصناديق خلال أكتوبر الماضي تراوحت بين 0.6% و4.7%

شريف حمدي



في ظل ما تنعم به بورصة الكويت من مقومات إيجابية عديدة، تتجلى في أداء مؤشراتها ومتغيراتها خلال الفترة الحالية والتي تحقق مكاسب قياسية لم تشهدها منذ سنوات، وفي ظل ما تتمتع به من سياسة استثمارية حصيفة، وإجراءات تحوط توفر الملاذ الآمن للمساهمين، تواصل الصناديق الاستثمارية بالبورصة تحقيق المكاسب منذ بداية 2021، لتصل نسبة المكاسب المحققة إلى 32.4% بنهاية تعاملات الشهر الماضي.



وتأتي مكاسب صناديق الاستثمار متناغمة مع أداء البورصة التي حققت اكثر من 10 مليارات دينار مكاسب سوقية خلال العام الحالي لتتجاوز مستوى 42 مليار دينار وهو مستوى لم تشهده بورصة الكويت منذ سنوات، فضلا عن المكاسب اللافتة التي تحققها المؤشرات، حيث حقق مؤشر السوق الأول مكاسب بلغت منذ بداية العام 29.3%، فيما حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب وصلت الى 36.3%، ومؤشر السوق العام الذي يقيس أداء المؤشرين معا بنسبة 30.6%.



وبالنظر لأداء صناديق الاستثمار بنهاية تعاملات الشهر الماضي، نجد ان 5 منها تفوقت على مؤشر السوق الأول كما يتضح من الجدول المرفق، وجاءت 4 صناديق تقليدية هي كامكو الاستثماري، والساحل، وكامكو لمؤشر السوق الأول، وفرصة المالي ضمن قائمة الصناديق التي تفوقت على مؤشر السوق الأول وهي صناديق تقليدية، فيما ضمت القائمة صندوق الدرة من الصناديق الإسلامية، علما أن عدد الصناديق التي تفوقت على مؤشر السوق الأول بنهاية سبتمبر الماضي بلغ 12 صندوقا بواقع 8 تقليدية و4 إسلامية، ويرجع السبب في ذلك لأن شهر أكتوبر شهد قفزة لمؤشر السوق الأول ليصل إلى أعتاب 30%، وذلك ارتفاعا من 23.8% بنهاية تعاملات الشهر قبل الماضي.



ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء»، فإن 21 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، سجلت جميعها مكاسب بنهاية شهر أكتوبر الماضي وذلك على النحو التالي:



٭ استمر تفوق أداء الصناديق التقليدية منذ بداية العام، وذلك بتصدر صندوق كامكو الاستثماري المدار من شركة كامكو انفست أداء الصناديق بشكل عام بمكاسب 32.4%.



٭ تصدر صندوق الدرة الإسلامي المدار من قبل شركة كامكو انفست ايضا بنسبة 29.2%، كأعلى الصناديق الإسلامية مكاسب من بداية العام.



٭ جاء صندوق الساحل المدار من شركة الساحل للاستثمار ثانيا بنسبة 30.1%.



٭ بلغت مكاسب صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول المدار من شركة كامكو انفست 29.6%، كما حقق صندوق فرصة المالي المدار من شركة المركز المالي مكاسب بلغت 29.4%.



٭ حقق كل من صندوق المركز للاستثمار والتطوير المدار من «المركز المالي»، وصندوق الوطنية الاستثماري المدار من «الاستثمارات الوطنية» مكاسب منذ بداية العام بلغت 28.9%.



٭ حقق صندوق الفجر الإسلامي المدار من شركة وفرة للاستثمار الدولي مكاسب بلغت 28.6%.



٭ خلال أكتوبر الماضي، تراوحت مكاسب صناديق الاستثمار التقليدية والإسلامية منذ بداية العام بين 0.6% و4.7%، تصدرها صندوق ثروة الإسلامي المدار من شركة ثروة للاستثمار.