قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي بن سبت إن الطاقة التكريرية للدول الأعضاء سجلت زيادة غير مسبوقة إذ تبلغ حاليا 8.52 ملايين برميل يوميا مقارنة بـ 6.9 ملايين برميل يوميا خلال العقد الماضي بزيادة نسبتها 23.5%.



جاء ذلك في كلمة بن سبت خلال افتتاحه فعاليات الاجتماع الأول لخبراء الصناعات البترولية اللاحقة في «أوابك» الذي عقد أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة مجموعة من الخبراء من الدول الأعضاء. وأوضح أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تشغيل مصفاتين جديدتين في المملكة العربية السعودية هما مصفاة الجبيل (ساتورب) ومصفاة ينبع (ياسرف)، لافتا إلى أنه جار حاليا اختبارات التشغيل الأولي لمصفاة جديدة في منطقة جازان في حين تم تشغيل مصفاة «الرويس ـ غرب» في الامارات.