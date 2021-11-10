استقبل نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية انغيبيورغ سولرون غيشلادويتر، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقة بين الكويت ومكتب الأمم المتحدة في العراق، حيث شدد السفير الظفيري على ضرورة المضي قدما بالجهود المبذولة في سبيل الكشف عن مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق نظرا لأهمية هذا الموضوع في بعده الإنساني إضافة إلى بقية الالتزامات المتعلقة باستعادة الأرشيف الوطني للكويت .



وأعرب السفير الظفيري عن تقديره لمستوى التعاون مع الأشقاء في العراق لإنهاء هذه الملفات.