استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح بمبنى رئاسة الأركان سفير جمهورية أذربيجان الصديقة لدى البلاد إيلخان قهرمان والوفد المرافق له، حيث عقد اجتماع بين الجانبين تمت خلاله مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.



حضر الاجتماع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن وليد عبداللطيف السردي، وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش.