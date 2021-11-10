توفي الممثل المصري المخضرم أحمد خليل أمس الثلاثاء عن عمر 80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد أيام من إعلان اصابته بكوفيد-19، بحسب وسائل إعلام مصرية. وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل قد تدهورت خلال الساعات الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة أثناء تصويره حكاية «حكايتي مع الزمان»، الذي يعد واحدا من حكايات مسلسل «إلا أنا».



وقد نعى عدد كبير من الفنانين خليل الذي وصفه عدد منهم بـ«النجم الكبير»، صاحب الطلة المتميزة وأطلقوا عليه «برنس» الوسط الفني، فقد نعاه الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية المصرية على حسابه بموقع «تويتر» مذيلا نعيه بالقول «وداعا أيها العملاق».



بينما وصف الفنان نبيل الحلفاوي الفنان الراحل، بأنه «كان «برنس» الوسط الفني، لطيف المعشر، هادئ الطباع، رزينا، إلى جانب حضوره الفني اللافت في كل شخصية يؤديها».



هذا، وفتح المنتج المصري تامر مرسي دفتر عزاء، وقال «رحل نجم كبير طلته كلها تميز وإبداع». بدأ خليل المولود في محافظة الدقهلية المصرية عام 1941 وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر، مسيرته الفنية من خشبة المسرح قبل الانتقال إلى مجالي الدراما والسينما حيث برز اسمه.



ورغم عدم تصنيفه من ممثلي الصف الأول في مصر، استطاع خليل بقدراته الفنية اللافتة أن يحجز مكانا له في ذاكرة المشاهدين من خلال تجسيده شخصيات كثيرة في المسلسلات أو الأفلام، إذ قدم أكثر من 200 عمل.