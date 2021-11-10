لم تشذ أسعار البناء والعقارات عن الارتفاع الصاروخي لكل شيء تقريبا في سورية عموما وفي دمشق خصوصا، حيث تصل أسعار المنازل الى مليار ليرة، فيما تساوي كلفة الإكساء تكاليف العمار ان لم تتجاوزها.



ونقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي، أن أسعار مواد البناء والإكساء بشكل عام أصبحت مرتفعة بشكل كبير اليوم بسبب التذبذب الذي يحصل بسعر الصرف وعلى وجه الخصوص مواد الإكساء المستوردة.



وأفاد بأن تكلفة إكساء المتر المربع من العقار اليوم تعادل تكلفة بنائه ومن الممكن أن تتراوح تكلفته بين الـ 500 ألف ومليون ليرة. وبخصوص أسعار العقارات حاليا لفت إلى أن منزلا صغيرا موجودا في قلب دمشق ومساحته 100 متر على اوتستراد المزة قد يصل سعره الى حدود 1.5 مليار ليرة، أما على أطراف المدينة فيتراوح سعره بين 300 و400 مليون ليرة.