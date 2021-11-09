قال النائب د . عبيد الوسمي في كلمة متلفزة : لايسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقام والدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر ووالدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على تكرمهم بتسخير كافة الإمكانيات لنهوض لجنة الحوار بالمهام المنوطة بها.

لقد تكرم سمو الأمير بتكليفنا بمهمة من أكثر مسائل السياسة دقة وتعقيدا وفي مرحلة من أكثر مراحل العالم تغيراً وخطورة بل كان ما يشهده العالم من متغيرات على جميع المستويات يتطلب منا وضع الكويت فوق أي اعتبار وكل اعتبار.

إن ما يعيشه الإقليم من تحديات أمنية ومتغيرات اقتصادية وما يشهده العالم من تحولات سياسية وما يصاحبها من آثار وانعكاسات اقتصادية يوجب علينا جميعا أن نوجه الطاقات والجهود إلى ما يحقق مصالح الدولة وقوة بنائها وإلى ما يحقق ديمومة مواردها والمحافظة على مستوى معيشة مواطنيها ضمن حدود ما هو متاح ومطلوب.