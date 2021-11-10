المنامة - ناصر محمد



بدأ منتخب البحرين تحضيراته لتجمع نوفمبر الجاري الذي سيلعب خلاله مباراتين وديتين الأولى أمام المنتخب المغربي 12 نوفمبر، والثانية مع قيرغيزستان في 16 نوفمبر، وتأتي التحضيرات في سياق الإعداد لكأس العرب التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 8 ديسمبر المقبل.



وكان المدرب البرتغالي هيليو سوزا استدعى لقائمة المنتخب 28 لاعبا، وهم: عباس فاضل العصفور، كميل الأسود، سيد مهدي باقر، هزاع علي، محمد جاسم مرهون، جاسم الشيخ، سيد رضا عيسى «الرفاع»، إسماعيل عبداللطيف، محمد الحردان، سيد شبر علوي، أحمد بوغمار، سيد ضياء سعيد ومهدي حميدان «الخالدية»، سيد محمد جعفر، وليد الحيام، راشد الحوطي وعبدالوهاب المالود «المحرق»، مهدي عبدالجبار، أحمد نبيل وعمار محمد عباس «المنامة»، محمد عبدالوهاب وعباس عياد «الأهلي»، محمد سعد الرميحي «الرفاع الشرقي»، محمد مرهون «المالكية»، والرباعي المحترف عبدالله يوسف «سلوفان ليبريتش، وعبدالله الهزاع وعلي حرم «التضامن الكويتي» وعلي مدن «العروبة الإماراتي».



من جانب آخر، أعلن مدرب منتخب المغرب الرديف الحسين عموتة قائمته التي ستخوض مواجهتي منتخبنا وسنغافورة. وضمت القائمة خليطا بين اللاعبين المحليين والمحترفين في بعض الدوريات العربية، وأبرز ما ضمته القائمة المغربية لاعب العين سفيان رحيمي، ولاعب الأهلي المصري بدر بانون، إلى جانب لاعبي الوداد والرجاء أكبر ناديين في المغرب الشقيق، وخلت القائمة من أي لاعب محترف في الدوريات الأوروبية، وذلك بحسب الاتفاق الذي تم بين عموتة ومدرب منتخب المغرب الأول خليلوزديتش.