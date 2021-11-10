القاهرة - سامي عبدالفتاح



انضم امس الثنائي محمد صلاح ومحمد النني لاعبا ليفربول وأرسنال إلى معسكر منتخب مصر المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لمباراتي أنغولا والغابون في ختام منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.



بدوره، أكد المدرب العام للمنتخب المصري الجنوب أفريقي روجر دي سا، أن مباراة أنغولا المقبلة لن تكون سهلة على الرغم من خروج المنافس من سباق المنافسة.



وقال: «نحترم جميع المنافسين وسنسعى لتحقيق الفوز.. وقد شاهدنا العديد من المباريات مؤخرا من أجل اختيار أفضل العناصر للمنتخب، والدليل على ذلك وجود العديد من اللاعبين من صغار السن وهذا يدل على مشاهدتنا لجميع اللاعبين، حيث استطعنا خلق توليفة مميزة من أجل المنافسة في جميع البطولات».



وأوضح: «المدير الفني كارلوس كيروش عمل كثيرا في أوروبا ويجيد التعامل النفسي مع اللاعبين، وفي اختياراتنا كجهاز فني لا نعتمد على أحداث مباراة واحدة ولكن على العديد من المباريات».



ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن ليبيا فيما تحتل الغابون المركز الثالث بـ 4 نقاط، علما أن المنتخب يحتاج الى 3 نقاط من لقاءين لضمان التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات.



ومن المقرر أن يتوجه المنتخب ظهر غدا الأربعاء إلى أنغولا على متن طائرة خاصة، لخوض المباراة الجمعة المقبلة قبل أن تعود البعثة مباشرة إلى الإسكندرية استعدادا للغابون الثلاثاء المقبل ببرج العرب.



هذا، وتلقى الاتحاد المصري موافقة الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة مصر والغابون المقررة إقامتها في الثالثة عصر الثلاثاء 16 الجاري بستاد الجيش في برج العرب ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة.



بدوره، خاض المنتخب الأولمبي مرانه الأول بمعسكره من أجل الإعداد للتصفيات القارية التي تبدأ أكتوبر 2022 المؤهلة للأمم الأفريقية والتي يتأهل الثلاثة الأوائل منها الى أولمبياد باريس 2024، حيث قام المدير الفني شوقي غريب بعمل محاضرة استمرت أكثر من 90 دقيقة، تضمنت كافة التفصيلات التي تخص الفريق والنظام خلال المرحلة المقبلة وحقوق كل لاعب والواجبات المطلوبة منه، كما تطرق الى أسلوبه في اختيار العناصر التي يحتاج اليها من كل الجوانب سواء كانت سلوكية أو فنية، كما تم التوافق على أن يكون إبراهيم عادل قائد الفريق يليه في ارتداء الشارة العربي بدر ثم أحمد عيد.



إلى ذلك، خطف محمد عادل، حكم مباراة القمة 123 التي انتهت بفوز الأهلي على الزمالك 5-3، الأضواء مرة أخرى بعد نجاحه في إدارة اللقاء، ولكن هذه المرة، بتصريحات أثارت الشارع الكروي خاصة النادي الأهلي الذي طالب بالتحقيق مع الحكم الدولي بعد تصريحه انه لجأ لاحتواء المباراة بعد أن لاحظ توتر لاعبي الزمالك عقب تقدم الأهلي 3-0.



وردا على تصريحات عادل، أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري عصام عبدالفتاح، أن الحكم وضع نفسه تحت طائلة المحاسبة والعقاب، وأنه أخطأ بظهوره الإعلامي لتقييم الحالات التحكيمية في مباراة القمة حيث سيتم التحقيق معه وربما معاقبته أيضا.



في غضون ذلك، وقعت رابطة الأندية عقوبات مالية على ناديي الزمالك والأهلي عقب القمة 123، منها غرامة 50 ألف جنيه على كل من الناديين بسبب النزول الجماعي الى أرض الملعب عقب كل هدف، و20 ألف جنيه على الزمالك لتغيب المدير الفني كارتيرون عن المؤتمر الصحافي عقب المباراة، وأيضا 50 ألف جنيه على الزمالك بسبب إلقاء كرة داخل الملعب أثناء تسديد علي معلول لضربة الجزاء الثانية.