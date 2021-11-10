مريم بندق



أكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، ان الحكومة المستقيلة حتى الصادر لها مرسوم بقبول استقالتها يجوز لها حضور جلسات مجلس الأمة.

وردا على سؤال حول انتقاد الحكومة لعدم حضورها جلسة مجلس الامة أمس بسبب عدم صدور مرسوم بقبول استقالتها، أي انها مازالت في حكم الحكومة غير المستقيلة، أجابت المصادر: نص المشرع في المادة 103 من الدستور على انه «إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه».

واستطردت قائلة: أكدت المذكرة التفسيرية ذلك للوزراء إلا في حال سحب الثقة منهم إثر استجواب واستثناء رئيس الوزراء، وبالتالي يكون للحكومة مهمة تصريف العاجل من الأمور في حال الاستقالة والتي لها كامل الصلاحيات حتى الإعلان عن تعيين حكومة جديدة.



وزادت المصادر: ان حضور جلسات مجلس الأمة والتصديق على قوانين يعتبر من العاجل من الأمور، مثل عقد الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية لمجلس الوزراء، لافتة إلى ان المشرع لم يحدد حدودا للعاجل من الأمور، متسائلة عن ماهية الوضع اذا تأخر تشكيل الحكومة شهرا ونصف الشهر او شهرين؟!