كريم طارق

شنت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء اليوم حملة على احد المشاغل المخالفة التي تعمل في تصنيع الملابس النسائية، بالاضافة الى منجرتين، وذلك في أحد السراديب بمحافظة الفروانية.

وشارك في الحملة، التي جاءت بناء على تحريات مفتشي اللجنة، عدد من الجهات المعنية، وهي: الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام، ووزارة التجارة، وبلدية الكويت.

وعلى هامش الحملة قال نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع الحماية ورئيس اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء د. مبارك الجافور، إن الحملة التي شنتها اللجنة أسفرت عن ضبط 45 عاملاً مخالفاً لقانون العمل، من بينهم 28 عاملاً من حملة المادة 20 (عمالة منزلية) بالإضافة إلى 17 عاملاً من حملة المادة 18 ( قطاع خاص).

وأضاف أن اللجنة اتخذت الإجراءات اللازمة ضد العمالة المخالفة وفقاً لقانوني العمل والإقامة، وذلك تمهيداً لابعادهم، مشيراً إلى أن تلك الحملة تأتي ضمن سلسلة من الضربات التي توجهها اللجنة المشتركة بهدف تنظيم سوق العمل والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية والمخالفة.

واهاب الجافور بأصحاب العمل والعمالة الى ضرورة الالتزام بقانوني العمل والإقامة تجنباً لاتخاذ الإجراءات المتبعة، والمتمثلة في إبعاد العمالة واغلاق ملف صاحب العمل، مشدداً على أن اللجنة ستكثف حملاتها خلال الأيام القادمة بهدف القضاء على كافة الظواهر السلبية التي من شأنها ان تؤثر على سوق العمل.