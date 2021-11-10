بالإشارة لقرار مجلس الوزراء رقم 1414 المتخذ في اجتماعه رقم 61-2/2021 المنعقد بتاريخ 8/11/2021 بشأن التأكيد على ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية بكل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك وقف شغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا او تعيينا او نقلا او ترقية إليها، فضلا عن وقف النقل والندب او تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد وذلك حتى إشعار آخر.

يرجى من جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بما ورد بهذا القرار، وذلك بعدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في 8/11/2020 وحتى إشعار آخر، مع مراعاة التالي:



أولا: فيما يتعلق بشغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسائل شغلها (ندبا أو تعيينا او نقلا أو ترقية إليها):



سحب أي قرارات تكون قد صدرت اعتبارا من تاريخ 8/11/2021 وما بعده واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات شغلهم هذه الوظائف في ممارسة أعبائها او مهامها، ومن ثم يخضع قرار إسناد الوظائف الإشرافية مجددا لمن سحبت قرارات شغلهم هذه الوظائف تنفيذا لقرار الوقف لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وتعديلاته ويجوز للجهة إصدار قرارات إسناد هذه الوظائف لهم بعد انتهاء فترة الوقف وعلى أن يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها أي أثر رجعي سابق على الصدور وبشرط أن يكونوا مستوفين لكل الشروط المقررة بالقرار رقم 25 لسنة 2006 المنوه عنه عند صدور قرار إسناد الوظيفة الإشرافية بعد انتهاء الوقف.



ثانيا: فيما يتعلق بالنقل الخارجي بين الجهات:



سحب أي قرارات تكون قد صدرت اعتبارا من تاريخ 8/11/2021 وما بعده واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات نقلهم او من كانوا قد باشروا العمل دون صدور قرار بالنقل - العمل لدى الجهة المنقولين إليها وعليهم الرجوع إلى جهة عملهم الأصلية ويجب على جهات عملهم الأصلية وتسليمهم العمل، ولمعالجة آثار ذلك - يعتبر التكييف القانوني للفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهة المنقولين إليها (إن وجد) حتى تاريخ عودتهم إلى جهة عملهم الأصلية ندبا مؤقتا مع ما يترتب على ذلك من آثار.



ومن ثم فإن من تمت الموافقة على نقلهم بكتب صادرة من قبل ديوان الخدمة المدنية سواء قبل تاريخ 8/11/2021 أو في هذا التاريخ وما بعده (إن وجد) يجوز للجهة إصدار قرارات نقلهم بعد انتهاء الوقف وعلى ان يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها أي أثر رجعي سابق على الصدور، وذلك استنادا لذات الكتاب الصادر عن الديوان بالموافقة على النقل ودون حاجة لصدور كتاب جديد بالموافقة من الديوان مع مراعاة الحصول على موافقة جهات عملهم الأصلية واستيفاء كل الشروط والإجراءات الأخرى المقررة للنقل.



ثالثا: فيما يتعلق بالندب الخارجي بين الجهات او تمديده او الإعارة او تمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد:



سحب أي قرارات تكون قد صدرت اعتبارا من تاريخ 8/11/2021 وما بعده واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات ندبهم او تمديده او إعارتهم او تمديدها او من انتهى ندبهم او إعارتهم دون صدور قرار بالتمديد - في العمل لدى الجهة المنتدبين او المعارين إليها وعليهم الرجوع الى جهة عملهم الأصلية ويجب على جهات عملهم الأصلية تسليمهم العمل، ولمعالجة آثار ذلك يتم إجازة ندبهم او إعارتهم خلال الفترة الأصلية ويجب على جهات عملهم الأصلية تسليمهم العمل، ولمعالجة آثار ذلك يتم إجازة ندبهم او إعارتهم خلال الفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهات المنتدبين او المعارين إليها (إن وجد) حتى تاريخ عودتهم الى جهة عملهم الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.



ومن ثم فإن من تمت الموافقة على ندبهم او إعارتهم بكتب صادرة من قبل ديوان الخدمة المدنية سواء قبل تاريخ 8/11/2021 او في هذا التاريخ وما بعده (إن وجد) يجوز للجهة إصدار قرارات ندبهم أو إعارتهم بعد انتهاء الوقف وعلى ان يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها اي أثر رجعي سابق على الصدور، وذلك استنادا لذات الكتب الصادرة عن الديوان بالموافقة على الندب او الإعارة ودون حاجة لصدور كتاب جديد بالموافقة من الديوان مع مراعاة الحصول على موافقة جهات عملهم الأصلية واستيفاء كل الشروط والإجراءات الأخرى المقررة للندب او الإعارة.



رابعا: لا يشمل هذا الوقف حالات الإعارة إلى المنظمات الدولية او الإقليمية او العربية سواء كان مقرها داخل الكويت او خارجها:



لذا، يرجى من كل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة ما سبق بيانه والتقيد به وإصدار القرارات اللازمة وفقا لكل حالة حتى ولو كانت هناك موافقات سابقة من الجهات المختصة، كما توقف أي استثناءات تقررت في هذا الشأن.