عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية وبالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، عن فتح الباب لجميع الشركات الغذائية والمشاريع الصغيرة الراغبة في

تمويل المقاصف المدرسية، التقدم باستكمال الاجراءات للحصول على التأهيل من الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتوريد الاغذية والمشروبات الى المقاصف المدرسية على أن تقدم الطلبات الى المناطق التعليمية ثم تستكمل الاجراءات في مقر الهيئة العامة للغداء والتغذيه وذلك في منطقة صباح السالم - ق 2 ش 207 - الدور السابع علما بان اخر يوم للاعتماد وليس التقديم هو 25 الشهر الجاري.