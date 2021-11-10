التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصرر، اليوم الأربعاء، مع وفد مجموعة العمل البرلمانية المعنية بالعلاقات مع دولة الكويت بمجلس العموم البريطاني وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى البلاد.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام (الخارجية) استعراض العلاقات التاريخية والروابط العميقة والصداقة الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.