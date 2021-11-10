عبدالكريم العبدالله

تفقد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، مشروع مستشفى الفروانية الجديد، وذلك في إطار متابعته لإتمام مشاريع الوزارة التنموية الصحية التي يجرى تنفيذها في البلاد.

وتأتي زيارة وزير الصحة التفقدية للمشروع تأكيدا على حرصه في تنفيذ مرتكزات خطة التنمية، ورؤية كويت جديدة 2035، من تحسين جودة الخدمات الصحية، وزيادة السعة السريرية للمستشفيات، وتوفير خدمات صحية لتغطية الزيادة في أعداد السكان، بموازاة تطوير الكوادر الوطنية في شتى المجالات الصحية والإدارية، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.