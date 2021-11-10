أسامة دياب

أعلنت سفارة سلطنة عمان لدى البلاد أن السفينة السلطانية " شباب عمان الثانية" ستصل الكويت غدا الخميس، وذلك في إطار رحلة خليجية تزور فيها موانئ دول مجلس التعاون تحت شعار "عمان نهج متجدد" .

وقالت السفارة - في بيان حصلت الأنباء على نسخة منه- أن الكويت هي أولى محطات السفينة في جولتها البحرية وستكون المملكة العربية السعودية محطتها القادمة ومن ثم تتوجه إلى البحرين وقطر وتكون محطتها الأخيرة في دبي للمشاركة في اكسبو دبي 2020.

ولفت البيان الى ان السفينة تحمل رسالة محبة وصداقة وسلام بين الدول الشقيقة ممزوجة بعبق التاريخ البحري العماني العريق وانجازات الحاضر المشرق ، موضحا ان الرحلة الحالية هي الرحلة الخامسة للسفينة منذ دخولها الخدمة في عام 2014 ضمن اسطول البحرية السلطانية العمانية.

وكشف البيان ان الرحلة تتضمن جانب من الطابع الأكاديمي لتشجيع التعاون العلمي والتبادل الثقافى والمعرفي حيث تحمل على متنها ٢٨ طالبا من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الصديقة والشقيقة يمثلون ١٦ جنسية ذلك ضمن برنامج اكاديمي يشمل ساعات تدريبية اكاديمية معتمدة من الجامعات العمانية والدولية والتي اوفدت هؤلاء الطلاب للمشاركة في هذه الرحلة، موضحا انه من المقرر ان يشمل البرنامج زيارات إلى جامعة الكويت ومركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي للإطلاع على النسق الأكاديمي الكويتي والتراث الكويتي العريق.