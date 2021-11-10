قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني اليوم الاربعاء، إن بلاده لا تخوض مفاوضات نووية لان هذه القضية تم الاتفاق بشأنها في عام 2015 في إطار الاتفاق النووي مع مجموعة (5+1) وبشكل كامل.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية (ارنا) عن باقري كني وهو كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي قوله إن المسألة الأساسية في مفاوضات فيينا هي التداعيات الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الى جانب مسألة إلغاء العقوبات المفروضة على إيران والتي وصفها ب "غير القانونية".

وأشار الى محادثاته مع نظيره الفرنسي فيليب إيريرا في باريس قائلا إنه "نظرا الى أن فرنسا ستتولى العام المقبل رئاسة الاتحاد الأوروبي لذا بإمكانها القيام بدور أكبر وهناك فرصة مناسبة جدا لتعزيز علاقات إيران والتعاملات الاقليمية وكذلك مسار المفاوضات المقررة في فيينا في ال29 من الشهر الجاري".

ووصف باقري كني محادثاته مع إيريرا ب "الصريحة والجدية والبناءة".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال عقب مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن المفاوضات مع إيران يجب ان تستأنف من حيث انتهت في ال20 من شهر يونيو الماضي.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني حضوريا في فيينا لاستئناف المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي في 29 نوفمبر الجاري.

وتوقفت المفاوضات النووية بين إيران ودول مجموعة (4+1) بعد ست جولات مع انتهاء الولاية الثانية لحكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في شهر يونيو الماضي وتولي حكومة ابراهيم رئيسي مقاليد السلطة في إيران.