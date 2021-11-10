تتخذ الصين حاليا إجراءات صارمة لاحتواء تفشي مرض "كوفيد 19-"، محذرة من أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق طرود ملابس الأطفال، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لانطلاق أكبر مهرجان سنوي للتسوق عبر الإنترنت.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء، أنه بعد اكتشاف إصابة ثلاثة من العاملين في أحد مصانع ملابس الأطفال بمقاطعة هيبي شمالي شرق البلاد بفيروس كورونا، طلبت السلطات من الأشخاص الذين تسلموا - أو حتى تعاملوا فقط - مع طرود الملابس القادمة من الشركة، الخضوع لاختبار فيروس كورونا.

ووصفت لجنة الصحة في جوانجشي بجنوب شرق الصين، الوضع بأنه عبارة عن "سلسلة بريدية مرتبطة بمرض كوفيد".