تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح برغبة بتخفيض مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظائف الاشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني بوزارتي التربية والأوقاف بما يقل عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل درجة وكيل وزارة مساعد.

ونص الاقتراح على ما يلي:



تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني بوزارة التربية ووزارة الاوقاف الإسلامية الصادر فى إجتماعه رقم (6) لسنة 2019 بتاريخ 26/09/2019 -إستناداً إلى المادة (6) من القانون رقم (86) لسنة 2017- عدد سنوات الخبرة لشغل تلك الوظائف حيث يتطلب لشغل وظيفة مدير إدارة خبرة تبلغ 21 سنة و 17 سنة للمراقب.



ولا يخفى أن شرط مُدة الخبرة الوارد في قرار مجلس الخدمة المدنية جاء مُجحفاً وبنقيض المرجو من ورائه كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون وهو مُعالجة ما يواجهه العاملون بالحقل التعليمي من تمايز لم يقصده المشرع الكويتي فى القانون الأصلى .



فضلاً عن أنه يزيد بكثير فى مُدده عن مدد نظرائها الصادر بشأنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التى تسرى بشأنها أحكام قانون ونظم الخدمة المدنية .



الأمر الذى يؤدى إلى شطر وحدة الوظيفة العامة وسيقود حتماً إلى سلسلة أخرى من الأخطاء ويؤدى إلى مُفارقات ونتائج تصطدم مع المنطق السليم فقد ثبت تميز هذه الشروط على فريق دون فريق ، إذ تتعارض مع مبدأ تدرج الوظائف وبما تحمله كل مجموعة وظيفيه من مسئوليات .



إذ أن التقسيم الذى جاء به المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 فى شأن الوظائف الدائمة جاء هرمياً من الأدنى إلى الأعلى حيث تكون الوظائف القيادية في اعلى الهرم وتليها الوظائف العامة .



إلا أن سنوات الخبرة المطلوبة لوظيفة مدير إدارة تعليمي أو مُراقب إدارة تعليمي تجاوز سنوات الخبرة المطلوبة لوظيفة وكيل وزارة مساعد البالغة (16) سنة وسنوات الخبرة لوكيل وزارة البالغة (20) سنة وفقاً للمادة (30) مكرر من المرسوم الصادر في 04 إبريل 1979 فى شأن الخدمة المدنية المعدل ، وما ترتب عليه من تفاوت كبير وفرق شاسع مع مدة الخبرة المطلوبة لمدير إدارة غير تعليمي حيث يتطلب 10 سنوات ومراقب إدارة غير تعليمي 8 سنوات وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006.



مما يتعين معه إزالة هذا التناقض الذى لا يُسانده ما يبرره ، وضرورة مراعاة التدرج في سنوات الخبرة المطلوبة من رئيس قسم إلى وكيل وزارة فلا يجوز أن يكون سنوات الخبرة المطلوبة لمدير إدارة تعليمي يتجاوز سنوات الخبرة المطلوبة لمن هو أعلى منه هرميا ومسؤوله المباشر الذي هو وكيل وزارة مساعد حيث تبلغ 16 سنة.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :



تخفيض مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظائف الاشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بما يقل عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل درجة وكيل وزارة مساعد المنصوص عليها بالمادة (30) مكرر من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية، وبما يتوائم ويتناسب مع سنوات الخبرة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006. عملا بقواعد العدالة ومراعاة للتدرج الوظيفي وتلافيا للمفارقات السالف بيانها.