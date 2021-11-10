بشرى شعبان

كشف نائب مدير عام قطاع العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة، عبد الله المطوطح، أن قطاع العمالة الوطنية يدرس تصور بزيادة نسبة العمالة الوطنية.

وقال في تصريح صحافي على هامش تنظيم يوم وظيفي مع البنك الوطني، إن عدد المستفيدين من دعم العمالة الوطنية العاملين بالقطاع الخاص ومسجلين بالهيئة تجاوز ال 65 ألف موطن، موضحا ان الميزانية السنوية المرصودة لدعم العمالة الوطنية بجميع فئاتها تقارب ال 500 مليون دينار.

وعن عدد الفرص الوظيفية التي توفرها الهيئة، قال المطوطح: ان الهيئة تنسق مع القطاع الخاص بمختلف انشطته ويتم تسجيل حاجة القطاع للموظفين عبر مواقع الهيئة، كما يقوم الباحثون عن عمل من الشباب الكويتي في التسجيل على مواقع الهيئة، مشيرا إلى ان اليوم الوظيفي هو اليوم السابع للتوظيف الذي تنظمه ادارة الارشاد والتوظيف بقطاع العمالة وهي تسير وفق خطة عمل معتمدة سابقا.

وذكر أن "البنك الوطني وفر نحو 40 وظيفة وما يقارب ال 80 وظيفة في بيت التمويل.. فالبداية مع القطاع المصرفي وبعدها الى القطاعات والانشطة الأخرى في القطاع الخاص..والجميع شركاء معنا في تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص".