مقارنة بعجز بلغ 50 مليون دينار بنهاية يوليو الماضي

مصطفى صالح



كشفت وزارة المالية عن تسجيل عجز ميزانية الكويت للعام المالي 2021/2022 قفزة ضخمة بنسبة 1500% وبقيمة 768 مليون دينار، ليصل إلى مستوى 818 مليون دينار بنهاية شهر أغسطس 2021، أي اول 5 أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بمستوى بلغ 49.9 مليون دينار بنهاية شهر يوليو الماضي.



وأوضحت بيانات تقرير المتابعة للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية الحالية 2021/2022، ان إجمالي إيرادات الميزانية حتى نهاية أغسطس 2021 بلغ نحو 5.16 مليارات دينار، فيما بلغت المصروفات لنفس الفترة نحو 3.46 مليارات دينا، وبلغ حجم الالتزام نحو 1.74 مليار دينار.