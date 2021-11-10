وجه النائب د.عبد الله الطريجي سؤالا وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، في شأن دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تخفيف ورفع الأعباء المعيشية والحياتية عن المتقاعدين، وقال في سؤاله متى قامت المؤسسة بإعداد أخر دراسة ميدانية متخصصة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين؟ وطلب تزويده بنسخة من هذه الدراسة وتاريخها والتوصيات التي تم التوصل لها.

وسأل الطريجي لماذا لا يتم رفع الأعباء عن المتقاعدين من خلال تحويل من استبدلوا رواتبهم إلى نظام القرض الحسن الذي تم إقراره أخيرا؟وما مدى صحة الاخبار المتداولة بشأن مشاركة المتقاعدين في بعض أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟وهل هناك توجه لتخصيص أسهم للاكتتاب للمتقاعدين في بعض الشركات أو الصناديق الاستثمارية التي سيتم إنشاؤها؟