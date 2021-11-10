قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي عيسى الكندري اليوم الأربعاء إن الكويت قيادة وحكومة وشعبا اهتمت بحفظ القرآن الكريم ودعم ومساندة حفظته وتشجيعهم وتكريمهم.

جاء ذلك في كلمة الوزير الكندري ألقاها نيابة عنه الأمين العام للأمانةالعامة للأوقاف بالإنابة منصور الصقعبي خلال إعلان أسماءالفائزين والفائزات الأوائل والجهات الفائزة بدروع مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده ال24 التي أقيمت برعاية سامية من لدن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تحت شعار (اطمئن).

وأوضح أن أمانة الأوقاف باعتبارها الجهة الرسمية التي أسندت اليها اختصاصات الدعوة إلى الوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع تقوم بجهد رائد ومتميز في خدمة كتاب الله تعالى.

ولفت إلى أن الأمانة تبذل كل الطاقات لخدمة القرآن الكريم ووضعه في المنزلة الأسمى لكل أعمالها بهدف زيادة عدد حفاظه والمشاركين كما ونوعا لنيل شرف المنافسة في هذه المسابقة على مدار سنواتها المتعاقبة.

وذكر أن إجمالي عدد المشاركين هذا العام بلغ 1939 متسابقا ومتسابقة ومن تم اختبارهم بلغ 1382 متسابقا ومتسابقة منهم 600 من الذكور و782 من الإناث وبلغ عمر أكبر متسابقة 79 عاما من شريحة الصم - الشريحة الثانية.

وبين الكندري أن عدد الجهات المشاركة بلغ 42 جهة خيرية ورسمية وإجمالي عدد الفائزين 228 في مختلف شرائح وفئات المسابقة ذكورا وإناثا وعدد الفائزين من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 23 فائزا وفائزة وعدد الفائزين من المؤسسات الإصلاحية والأحداث بلغ 13 فائزا وفائزة.

وقال إن درع التفوق العام حصلت عليها جمعية بيادر السلام الخيرية والدرع الذهبية حصلت عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدرع الفضية حصلت عليها مبرة المتميزين لخدمة علوم القرآن والعلوم الشرعية والدرع البرونزية حصلت عليها كل من جمعية الإصلاح الاجتماعي ومبرة دشتي الخيرية وجمعية الماهر بالقرآن الكريم وعلومه.