أطلقت بلدية الكويت اليوم الاربعاء حملة توعوية بعنوان (حافظ عليها خلها نظيفة) بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي وذلك بمناسبة قرب موسم التخييم الربيعي الذي سيبدأ في الفترة من 15 نوفمبر الجاري حتى 15 مارس من العام المقبل.

وقالت البلدية في بيان صحفي ان الحملة تهدف الى توعية رواد البر بأهمية المحافظة على نظافة المواقع المسموح بها لإقامة المخيمات الربيعية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية للمساهمة في الحفاظ على البيئة البرية عبر تطبيق شروط وضوابط البلدية بهذا الخصوص كالابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية بمسافة لا تقل عن 500 متر.

واضافت ان من الشروط والضوابط ايضا حظر القيام بأي اعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدمير البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية كما يحظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية او الحديدية أو عمل أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم او تجريف التربة او اجراء أي حفر في الأرض أو تبليط المخيم بالإسفلت أو الاسمنت.

وأوضحت انه يمنع إلقاء النفايات بكافة أنواعها أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية وعلى صاحب الترخيص نقلها ووضعها في الأماكن المحددة من قبل البلدية وفي المواعيد المعلن عنها اضافة الى حظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية.

وأفادت ان الحملة تهدف إلى تسهيل اجراءات آلية حجز وترخيص المخيم ودفع الرسوم والتأمين (أون لاين kent) عبر الرابط الخاص بالمخيمات في الموقع الالكتروني الرسمي لبلدية الكويت.

وقالت انها ستبين لرواد البر المواقع الخمسة لعربات البيع المتنقلة (فوت تراك) في المخيمات التي تم تحديدها وكذلك ال15 موقعا للأسواق المركزية الغذائية الخاصة بالجمعيات التعاونية المشاركة.