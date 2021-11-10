أفادت دراسة أمريكية جديدة أجريت في جامعة " تاكساس" للتكنولوجيا ، بأن تتبيل الطعام بسخاء بالأعشاب والتوابل، ليس مجرد طريقة لطهي الطعام لإكسابه مزيدا من المذاق الجميل، بل قد يكون له فوائد كبيرة لصحة القلب وخفض ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن توابل الطعام تحتوى على 6,5 جرام ، أو حوالي 1,3 معلقة صغيرة من الأعشاب والتوابل يوميًا ، ارتبطت بانخفاض ضغط الدم بعد أربعة أسابيع.

وأكد الباحثون أن أمراض القلب والأوعية الدموية مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية ومرض السكر من النوع الثاني، أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة .. موضحين أن إحدى الطرق التي يهدف بها اختصاصيو الصحة لتحسين صحة القلب هي مراقبة ضغط الدم وتحسينه .. وأهم الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها تحسين ضغط الدم لديهم هي الحد من تناولهم للصوديوم ، عادة عن طريق إضافة القليل من الملح إلى وجباتهم.

وفي الدراسة ، قام الباحثون بفحص 71 شخصًا لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وتناول كل مشارك كل نظام غذائي من التوابل - نظام غذائي قليل ، وواحد معتدل ، وواحد غني بالأعشاب والتوابل - بترتيب عشوائي لمدة أربعة أسابيع لكل منها ، مع استراحة لمدة أسبوعين بين كل فترة نظام غذائي .. تم سحب عينات الدم من كل مشارك في بداية الدراسة وكذلك بعد كل فترة نظام غذائي .. كما تضمنت الجرعات مزيجًا من 24 نوعًا من الأعشاب والتوابل المختلفة ، بدءًا من الريحان والزعتر إلى القرفة والكركم ، وهي مصممة لمحاكاة الطريقة التي يستخدم بها الناس الأعشاب والتوابل المختلفة على مدار اليوم أثناء الطهي.

وجد الباحثون أنه بعد تناول النظام الغذائي الذي يشتمل على جرعة عالية من الأعشاب والتوابل ، كان ضغط الدم الانقباضي أقل من بعد اتباع النظام الغذائي بجرعة متوسطة .. كما عانى المشاركون أيضًا من انخفاض ضغط الدم الانبساطي بعد اتباع النظام الغذائي بجرعة عالية من الأعشاب والتوابل مقارنة بما بعد النظام الغذائي بجرعة منخفضة.

وقال الفريق البحثى إن الأنظمة الغذائية في الدراسة لم تكن مصممة لتكون صحية للقلب على وجه التحديد ، واختلفت فقط عن النظام الغذائي المتوسط بعدد الأعشاب والتوابل المضافة .