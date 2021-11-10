ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن خدمة الاشتراك المسبق الخاصة بموقع تويتر، والمعروفة باسم "تويتر بلو"، أطلقت في الولايات المتحدة ونيوزيلندا، كما أتيحت على نظام تشغيل "أندرويد" وعلى الويب، بعد أن كانت قد أطلقت في يونيو الماضي في كندا وأستراليا لأنظمة تشغيل "آي أو إس".

وأشار الموقع إلى أن "تويتر بلو" يتيح للمشتركين فيه خصائص عدة، من بينها زر "إلغاء التحميل" لإيقاف نشر التغريدات، وسجل للمفضلات، والقدرة على إضفاء أشكال مختلفة على تطبيق تويتر وعلى أيقونة التطبيق، بالإضافة إلى تصفح مقالات المواقع المشتركة في الخدمة بدون إعلانات.

وأوضح "ذا فيرج" أن ذلك لا يعني أن يتوقع المشترك أنه سيتصفح واجهة تويتر بدون إعلانات، إذ قالت مديرة المنتج في تويتر سارة بيكبور إن الشركة لا تضع في اعتبارها في الوقت الحالي أن يكون تويتر خاليا من الإعلانات، مشيرا إلى أن تكلفة الاشتراك في "تويتر بلو" تبلغ 2.99 دولار في الشهر الواحد.

ويعرف موقع تويتر خدمة "تويتر بلو" على أنها طريقة لمساعدة الأشخاص على الارتقاء بتجربتهم على تويتر إلى المستوى التالي، إذ يمنح هذا الاشتراك الشهري الأشخاص وصولاً حصريًا إلى خصائص حصرية تمنحهم تجربة مميزة لتويتر.