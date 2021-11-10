جاء ستة ملايين شخص لرؤية قوس النصر المغطى بالقماش بالكامل، وفقا لتقديرات وهو مشروع ضخم للزوجين الفنانين الراحلين كريستو وزوجته جين كلود.

ومن بين 6 ملايين زائر، كان 2ر3 مليون سائح يزور باريس، وكان الباقون من الباريسيين وبلغ عددهم 8ر2 مليون، وفقا لتقرير بشأن الأثر الاقتصادي.

وتم تزيين المعلم الفرنسي البارز بـ 25 ألف متر مربع من القماش الأزرق الفضي و 3000 متر من الحبال الحمر بين 18 أيلول/ سبتمبر و الثالث من تشرين أول/ أكتوبر.

وتم التخطيط للمشروع منذ عقود ولكن الثنائي لم يعش ليرى اكتماله. وتوفي كريستو في 31 أيار/ مايو 2020 في نيويورك عن عمر يناهز 84 عاما. وتوفيت جين كلود عام 2009 عن عمر يناهز 74 عاما.

وشكل الزوجان حدثا مثيرا بمنشآتهما الضخمة . وكان من أشهر عروضهم تغطية مبنى الرايخستاج (البرلمان القديم) في برلين عام .