قبل مئة عام، أجرت العالمة الفرنسية الشهيرة ماري كوري رحلة استمرت ستة أسابيع في الولايات المتحدة وتخللها لقاء في البيت الأبيض تسلمت فيه من الرئيس الأميركي هدية شكّلت عنصراً بالغ الأهمية في بقية أبحاثها التي تساهم اليوم في علاج السرطان: غرام من الراديوم.

هذا العنصر المشع الذي يصعب بشدة استخراجه من المعادن الخام، كان يكلف حينها ما يصل إلى عشرة أضعاف سعر قطعة ماس من الوزن عينه. لذا شكّلت دراسة كوري عاملاً حاسما في تطوير علاجات ضد الامراض السرطانية.

وبفضل عملية جمع تبرعات نظمتها الصحافية الأميركية ماري ميلوني التي أجرت مقابلة مع كوري تطرقت خلالها الأخيرة إلى الموضوع، حصلت العالمة الفرنسية على الغرام الشهير من دون مقابل، وتلقت الباحثة دعوة لزيارة الولايات المتحدة من أجل تلقي هديتها.

وقد احتفلت السفارة الفرنسية لدى الولايات المتحدة الاثنين بهذه الذكرى، بحضور عدد من أفراد سلالتي كوري وميلوني.

وقال الباحث مارك جوليو ابن حفيد ماري كوري لوكالة فرانس برس "أنا سعيد للغاية بأن تُنقل هذه القصة عبر الأجيال"، مضيفا "أبعد من ماري كوري العالمة الكبيرة الحائزة جائزتي نوبل والتي لا نزال نرى وجها قاتما وحزينا بعض الشيء عنها، هذا الأمر يضفي لمسة إنسانية عليها" لدى الرأي العام.

وقد ارتبطت الصحافية والعالمة بعلاقة صداقة، إذ كانتا تتشاركان الكفاح من أجل حقوق النساء بعيد حصولهن على حق التصويت في الولايات المتحدة، وقبل تحقيق ذلك في فرنسا.

من جانبها، قالت شون ميلوني حفيدة حفيد ماري ميلوني لوكالة فرانس برس "أذكر عندما كنت طفلة، كان والدي يخبرنا عن معرفة (ماري ميلوني) بماري كوري وصداقتهما ومرافقتها لها في جولتها بالولايات المتحدة".

وأشارت إلى أن اسم ماري كوري "لا يزال مألوفا في الولايات المتحدة"، عازية ذلك بجزء منه إلى هذه الرحلة.