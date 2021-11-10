أعلنت الناشطة الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل والناشطة التربوية "ملالا يوسف زاي" زواجها

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الناشطة الباكستانية، البالغة من العمر 24 عاماً، قد أعلنت عن ذلك على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" ونشرت صوراً لاحتفالها بذلك عائلتها.

وأوضحت الشبكة أن زوج ملالا هو "آسر مالك" المدير العام لمركز تابع لمجلس "الكريكيت" في باكستان.

وقالت ملالا "يمثل اليوم يوماً ثميناً في حياتي''''.

يُشار إلى أن ملالا يوسف زاي قد نجت عام 2012 من القتل بالرصاص على يد مسلح من حركة "طالبان" لتصميمها على تلقي العلوم.