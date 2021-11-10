عثرت الشرطة الأسترالية اليوم الأربعاء على تاجر مخدرات مزعوم كان هاربا منذ 25 تشرين أول/أكتوبر مختبئا في سيارة مرسيدس يتم نقلها داخل حاوية شحن من على متن شاحنة متجهة من نيوساوث ويلز إلى كوينزلاند.

وعثرت شرطة كوينزلاند على مصطفى بالوش 33/ عاما/ عندما كانت تفتش الحاوية أثناء عبور الشاحنة الحدود من نيو ساوث ويلز في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء وألقت القبض عليه.

وقال روب كريتشلو من شرطة نيوساوث ويلز للصحفيين اليوم الأربعاء إن رجل شرطة لاحظ أثناء تفتيشه الشاحنات القادمة عبر الحدود " بعض الأشياء المريبة ولم تكن الحاوية موصدة بشكل ملائم... وكان هناك طرقة على جانب الشاحنة وهو رد الطرقة. لقد كان مصدوما قليلا عندما وجدناه".

وأضاف كريتشلو "نشتبه في أن الشخص.. ظن أنها نقطة النزول وأننا كنا نعطيه إشارة أن الأمور آمنة... ولم يدرك أنه شرطي".

وقال إن الرجل كان يخطط للعبور إلى كوينزلاند ثم الفرار إلى الخارج، قائلا إنه كان "متشوقا لمغادرة أستراليا".

وقالت الشرطة إن مصطفى الذي اتهم بشأن تورطه المزعوم في خطة لاستيراد 900 كيلوجرام من الكوكايين، كان هاربا منذ إزالة سوار المراقبة المثبت على كاحله بعد فترة قصيرة من الخروج بكفالة.

وقالت شرطة نيوساوث ويلز إنها سوف تقدم طلبا لتسليم بالوش.

وجرى القبض أيضا على سائق الشاحنة 46/ عاما/ وتم اتهامه بارتكابه فعل بقصد تضليل سير العدالة.