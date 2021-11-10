من الصعب تعقب كل أنواع الأفلام الناجحة المشار إليها في فيلم "ريد نوتيس" أحدث أفلام شبكة نتفليكس المليء بالنجوم الذي يقدم مزيجا من الضحك والإثارة.

أولا نحن نتابع مطاردة بين العميل الخاص جون هارتلي (دواين جونسون) و" أعظم سارق أعمال فنية في العالم" نولان بوث (ريان رينولدز) بأسلوب فيلم "كاتش مي إف يو كان" (أمسك بي ان استطعت).

ثم نشاهد فيلما للهروب من السجن. وهنا يتغير نوع الفيلم مجددا عندما يظهر سارق الأعمال الفنية ذا بيشوب (جال جودو) ونتحول إلى عملية سرقة بأسلوب "أوشنز إليفن".

وبعد ذلك، نجد أنفسنا في الغابة نبحث عما نهبه النازيون فيما يشبه "إنديانا جونز" حتى انه في مرحلة ما يدندن ريان رينولدز أغنية إنديانا جونز الرئيسية.

ويبدو ريد نوتيس مثل سلسلة من الأفلام القصيرة لكلاسيكيات هوليوود.

وطرح عملاق البث التدفقي نتفليكس هذا الفيلم في دور العرض الدولية في الرابع من تشرين ثان/نوفمبر قبل أنه يبثه على الانترنت من اجل البث التدفقي في 12 تشرين ثان/نوفمبر.

وعلى جانب آخر، سوف يحتاج المشاهد إلى تحمل بعض التسويق المكثف للمنتجات، حيث أنه لن يستغرق نتفليكس كثيرا حتى يبدأ في عرض علامات تجارية.