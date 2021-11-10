عزز الألمان النشاط السياحي في بلدهم خلال فترة العطلات في أيلول/سبتمبر الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الأربعاء أن الفنادق ونزل الإقامة السياحية سجلت في ذلك الشهر 8ر40 مليون ليلة مبيت للألمان، بزيادة قدرها 3% مقارنة بنفس الشهر عام 2019، وبنسبة 1ر10% مقارنة بنفس الشهر عام .2020

ومع ذلك لا يزال هناك تراجع في السياح الأجانب، حيث بلغ إجمالي ليالي المبيت الفندقية للأجانب 3ر45 مليون ليلة، بتراجع قدره 5% مقارنة بنفس الشهر عام .2019

ومن كانون ثان/يناير حتى أيلول/سبتمبر من العام الحالي، سجلت الفنادق وبيوت الضيافة وبيوت العطلات والمعسكرات وأماكن الإقامة الأخرى ما مجموعه 224 مليون ليلة مبيت، بتراجع قدره 6ر11% عن نفس الفترة من العام السابق. وبسبب جائحة كورونا فرضت بعض الولايات حظرا جزئيا على الإقامة الفندقية للأغراض السياحية حتى حزيران/يونيو الماضي.