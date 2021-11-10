قالت شركة سيمنز إنرجي إيه جي إنها تتوقع تحقيق تقدم كبير في عام 2022 مع تسجيل أرباح بعد أن تقلصت الخسائر هذا العام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن الشركة قولها اليوم الأربعاء أن خسائرها خلال عام كامل وصلت إلى 560 مليون يورو (649 مليون دولار) في السنة المالية المنتهية في أيلول/سبتمبر. ويقارب هذا ثُلث ما خسرته الشركة المصنعة في عام 2020، ولكنه لا يزال يتجاوز توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان: "تتوقع إدارة المجموعة تحسنا قويا للغاية فيما يتعلق بهدف تحقيق نتيجة إيجابية".

واستمرت الخسائر في وحدة "سيمنز جاميزا للطاقة المتجددة" المتعثرة في التأثير على الربحية حتى مع إظهار الشركات الأخرى التابعة للمجموعة علامات التحسن. وارتفعت تكاليف المواد الخام هذا العام مع انتعاش الطلب وسط تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا ، ما أدى إلى زيادة التضخم وتعقيد عملية التحول بالشركة.