تتجه صادرات القمح في العالم نحو تسجيل رقم قياسي مع زيادة صادرات روسيا والاتحاد الأوروبي والهند وأوكرانيا عن التوقعات.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية فمن المتوقع وصول صادرات القمح في العالم خلال الموسم الحالي إلى 2ر203 مليون طن.

في الوقت نفسه لم يتضح حتى الآن الدولة التي ستحظى بلقب الأكثر تصديرا للقمح خلال العام الحالي حيث رفعت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها للصادرات الروسية بنحو مليون طن، نتيجة المحصول الوفير لديها، لكن الاتحاد الأتحاد الأوروبي مازال قادرا على الاحتفاظ بالمركز الأول في سوق القمح العالمية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

في المقابل تراجع ترتيب الولايات المتحدة بين الدول المصدرة للقمح. ومن المتوقع تفوق ليس فقط الاتحاد الأوروبي وروسيا عليها من حيث الصادرات وإنما أوكرانيا وأستراليا أيضا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار بعض أنواع القمح مثل القمح الربيعي في السوق المحلية الأمريكية.