قال مرشح على منصب رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية إنه ينبغي على بلاده أن تتقدم بملف لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2036، بعد 100 عام من استضافة برلين للأولمبياد تحت قيادة أودلف هتلر.

وقال توماس فايكرت رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة لشبكة "أيه.أر.دي" :"أعلم أن هناك مناقشات حول ما إذا كان يجب التقدم بطلب لاستضافة أولمبياد 2036 أم لا في ضوء أولمبياد برلين 1936 ورأيي هو نعم".

وأضاف :" يجب أن تأتي دورتي الألعاب البارالمبية والأولمبية إلى ألمانيا في أسرع وقت".

وأضاف فايكرت 59/ عاما/ أنه هناك سؤالا عما إذا كان يبنغي أن تأتي الأولمبياد إلى برلين أم لا، مشيرا إلى أنه ربما يكون هناك مدن أخرى. وأكد أن هذا موضوع بالتأكيد يجب مناقشته.

ويعد فايكرت هو المرشح الأبرز للفوز بالانتخابات التي ستجرى يوم 4 كانون أول/ديسمبر المقبل، لاختيار رئيس جديد للاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية.

وتتضمن قائمة المرشحين الآخرين كل من المبارزة كلاوديا بوكيل والسياس ستيفان ماير.

وسيتنحى ألفونس هويرمان في أعقاب الانتقادات الشديدة الموجهة للطريقة التي يقود بها.

وتستضيف باريس أولمبياد 2024، فيما تستضيف لوس أنجليس أولمبياد 2028، فيما تستضيف برزبين أولمبياد .2032