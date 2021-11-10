أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، عن موعد حفل جوائز الأفضل السنوي حيث سيقام 17 يناير المقبل في مقر الاتحاد في مدينة زيورخ السويسرية.

وذكر الاتحاد على موقعه الإلكتروني أن عددا من الدول استأنفت المسابقات في ظل ظروف شبه طبيعية، بفضل العمل والتعاون، ولهذا من المهم لـ / فيفا/ الاعتراف بهذه العروض.

وتضم الجوائز أفضل لاعبة، أفضل لاعب، أفضل مدربة ومدرب، أفضل حارسة مرمى وحارس مرمى، وأفضل 11 لاعبة في العالم، وأفضل 11 لاعبا في العالم، وجائزة الروح الرياضية، وجائزة أفضل هدف في العام، وجائزة مشجع الفيفا.

ويبدأ التصويت 22 نوفمبر الجاري، ويغلق 10 ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان عن المرشحين بعدها.