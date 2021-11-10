تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لخريف 2021، النسخة الرابعة من مهرجانها السينمائي السنوي "منصة الشارقة للأفلام"، وذلك في الفترة من 19 إلى 27 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الأربعاء ، تقدم المنصة على مدار ثمانية أيام برنامجاً متنوعاً من عروض الأفلام في الفئات الروائية والوثائقية والتجريبية، وبرنامجاً عاماً للجلسات النقاشية وورش العمل، إضافة لمبادرة المُحترَفْ السينمائي بإلاضافة إلى جوائز أفضل الأفلام التي تشرف عليها لجنة التحكيم.

كما أعلنت المؤسسة عن أسماء الفائزين بمنحة المنصة لإنتاج الأفلام القصيرة، وهم مريم السركال وماريا سيد عن فيلمهما "ما وراء سلمى" /2022/، وراندا معروفي عن فيلمها "لمينة" /2022/، وجانوس فيكتوريا عن فيلمها "أسطورة مانيلا" ./2021/

و تضم عروض الأفلام لهذا العام أكثر من 50 فيلماً لمخرجين ناشئين وبارزين من جميع أنحاء العالم، تُعرض في "سينما سراب المدينة" ومعهد الشارقة للفنون المسرحية، وعبر الإنترنت من خلال منصة المهرجان الافتراضية، وتشمل عروضاً لأفلام حائزة على جوائز في المهرجانات الدولية، وعروضاً أولى لأعمال سينمائية مميزة.

وتخصص النسخة الرابعة من المنصة جزءاً مكرساً لبرنامج "مُخرج تحت المجهر" الذي يحتفي بأفلام المخرج الفلسطيني الريادي ميشيل خليفي عبر ثلاثة أفلام وتشتمل المنصة على برنامج آخر بعنوان "رحلتها" بالتعاون مع متحف اسطنبول للفن الحديث، والذي سيقدم 10 أفلام تركية .