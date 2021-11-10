كشفت دراسة حديثة ، أجريت فى جامعة " هارفارد " الأمريكية ، عن احتواء زيت السمك على نوعين من أحماض " أوميجا - 3 " ، يساعدان في تحسين وظائف المخ لدى كبار السن الذين عانون من من أحد أنواع أمراض القلب ، والمعروف أنه يعرض الأشخاص لخطر التدهور المعرفي.

وتوصل الباحثون إلى أن حمضى ( DHA) و ( EPA) المتواجدين في زيت السمك ، يعملان على تحسين الوظائف الإدراكية لدى كبار السن المصابين بأمراض الشريان التاجى ( CAD ) وهو نوع شائع من أمراض القلب يحدث عندما تتراكم اللويحات في الشرايين وتعيق تدفق السليم للدم.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية لديهم خطر متزايد بنسبة 45٪ للتدهور المعرفي .. كما شوهدت أكبر التحسينات في وظائف المخ عندما كانت مستويات أعلى من كلا النوعين من أحماض أوميجا - 3 الدهنية موجودة في مجرى الدم .. عند تحليلها بشكل فردي ، كانت مستويات ( DHA ) مؤشراً أفضل للتحسن المعرفي من ( EPA ) ، مما يشير إلى أن وجود نوع واحد من أحماض أوميغا 3 الدهنية كان أكثر أهمية من الآخر.

وفي الدراسة الحالية ، فحص الفريق 291 بالغًا مصابًا بأمراض القلب التاجية المستقرة .. كان متوسط أعمارهم 63 عاما ، وكان 83٪ من الرجال .. تم إعطاء نصفهم 3.36 جرام من أحماض ( EPA ) و ( DHA ) الدهنية مجتمعة ، والنصف الآخر لم يتم إعطاؤهم .. وتلقى جميع المشاركين اختبارات الوظائف المعرفية في الأساس ، بعد عام واحد من بدء العلاج وفي نهاية 30 شهرًا .. في التحليل الجديد ، نظر الفريق في التغيرات في مستويات ( EPA ) و ( DHA ) في دم المشاركين الذين تناولوا المكملات ، لمعرفة ما إذا كانت المستويات الأعلى من كل من الأحماض الدهنية تنبئ بالتحسينات المعرفية.

ووجدوا أن ارتفاع ( DHA ) يتوافق مع أداء أفضل في الاختبارات المعرفية ، في حين أن المستويات الأعلى لـ ( EPA ) لم تحدث فرقًا ، باستثناء الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من ( DHA ) في البداية .

واقترح الباحثون أن الشخص الذي يريد استخدام مكملات زيت السمك لتحسين الوظيفة الإدراكية يجب أن يحصل على وصفة طبية لمكمل غذائي يجمع بين الاثنين.