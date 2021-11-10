استمر تراجع صادرات أوروبا من البنزين إلى الأمريكتين خلال الشهر الحالي في الوقت الذي حافظت فيه صادرات الديزل (السولار) على قوة دفعها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المتوقع وصول إجمالي صادرات أوروبا من البنزين ومكوناته إلى الأمريكتين خلال الشهر الحالي إلى حوالي 45ر1 مليون طن فقط.

وتشمل هذه الكمية 15 ناقلة وقود غادرت المياه الأوروبية نحو موانئ الأمريكتين وعلى متنها 608 آلاف طن إلى جانب 20 ناقلة تم حجزها في وقت سابق لنقل 839 ألف طن وتستعد للإبحار خلال الأيام المقبلة. وقد تظهر كميات إضافية خلال الشهر.

في المقابل، بلغت الصادرات الأوروبية من البنزين إلى الأمريكتين خلال الأيام الثمانية الأولى من الشهر الماضي 652 ألف طن، في حين كان إجمالي الكميات المصدرة خلال الشهر الماضي ككل 95ر2 مليون طن تم نقلها على متن 78 ناقلة، وكانت أقل كمية صادرات خلال عام.