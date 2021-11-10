أعلنت شركتا أمازون أير وميتا بلاتفورمز المالكتان لشركتي أمازون دوت كوم وفيسبوك الأمريكيتين انضمامهما إلى تحالف أمريكي يستهدف تشجيع استخدام وقود الطائرات المستدام.

كما يضم تحالف مشتريي وقود الطيران المستدام شركات طيران ألاسكا أير جروب وجيت بلو أيروايز كورب ويونايتد أيرلاينز هولدنجز. ويدعو هذا التحالف وهو مبادرة غير هادفة للربح، شركات الطيران إلى المشاركة في الجهود التي كانت تستهدف في البداية عملاء الشركات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وقود الطائرات المستدام يصنع من مصادر لا تحتاج إلى تنقيب جديد عن الوقود الأحفوري ويعتبر بشكل عام حلا مؤقتا لمساعدة صناعة الطيران في تحقيق الأهداف الموضوعة بالنسبة للحد من العوادم لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. ويمكن مزج هذا الوقود مع الوقود التقليدي لتقليل دورة حياة الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الطائرات العاملة حاليا.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين قد أعلنت أمس خطة تدعو إلى الوصول إلى صفر انبعاثات غازية في قطاع الطيران بالولايات المتحدة بحلول .