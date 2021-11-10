بشرى شعبان

قام وفد من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت بزيارة الى الهيئة العامة للقوى العاملة، وكان في استقبالهم نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة د.مبارك العازمي وتم خلال اللقاء تقديم نبذة عن الهيئة وقطاعاتها المختلفة والدور الذي تقوم به في تنظيم سوق العمل وأهم إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية وخصوصا الجهود المبذولة خلال جائحة كورونا.

وتحدثت المسؤولة السياسية في السفارة الأميركية نيكول بيرمودني حول موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان وتحقيق النظام الأمثل والعادل في المجتمع الكويتي وضمان توفير كل المتطلبات من الناحية الإنسانية، وتنفيذ القوانين بما يضمن حماية الإنسان.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة كل من مدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي ومدير إدارة استقدام العمالة المنزلية ناصر الموسوي ومدير إدارة علاقات العمل بالإنابة علي الدلماني، وحيدر أبوالحسن سكرتير اول في إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأميركية.