بحث وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي مع رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق أول بحري محمد أمجد خان اليوم الاربعاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي ان الجانبين بحثا في اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون العسكري المشترك عبر عقد دورات تدريبية لمنتسبي الحرس الوطني والتدريبات المشتركة مع الصاعقة والقوات الخاصة والبحرية الباكستانية.

وأعرب الرفاعي عن تطلعه الى تعزيز التعاون العسكري بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني في ظل العلاقات المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وذلك عبر تبادل الخبرات والزيارات والمشاركة في التمارين والدورات العسكرية والأمنية.

وعبر عن سعادته بزيارة الوفد الباكستاني الى البلاد ناقلا إليهم تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف.

حضر اللقاء المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع والمعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض محمد وقائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم وعدد من كبار القادة الضباط وسفير باكستان لدى الكويت سجاد حيدر والوفد الباكستاني المرافق.