بحث أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع الدكتورة كارلا هايدن رئيسة مكتبة الكونجرس الأمريكية، مجالات التعاون والعمل المشترك بين الهيئة والمكتبة، على مستوى دعم الحراك الأدبي، وبناء جسور تواصل بين المشهد الإبداعي الأمريكي ونظيره الإماراتي.

وأكد العمري - خلال اجتماعه مع هايدن خلال زيارتها لمعرض الشارقة الدولي للكتاب - أن تجربة مكتبة الكونجرس الأمريكية كبيرة، وعميقة، وتمثل مشاركتها في قمة المكتبات الوطنية، ومؤتمر المكتبات، فرصة أمام العاملين في قطاع المكتبات في المنطقة لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الحلول التي تقدمها مكتبة كبيرة مثل الكونجرس للنهوض بدور المكتبة وتعزيز مساهمتها في مشروعات التنمية الشاملة.

بدورها أشادت الدكتورة كارلا هايدن بالجهود التي تقودها إمارة الشارقة في خدمة المكتبات وتطوير صناعة الكتاب ومراكز صناعة المعرفة على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن تصدر معرض الشارقة الدولي للكتاب، معارض الكتب العالمية يعد نتيجة لهذا الجهد المتواصل من الشارقة، والرؤية التي تتبناها الإمارة في تقريب الثقافات وتوسيع أفق تواصلها العالمي.