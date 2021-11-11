علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص طالبت وزير المالية خليفة حمادة بإعادة تشكيل لجنة التظلمات في الهيئة.



وتفصيليا، خاطبت مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضيلة أحمد الحسن، وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة في أول مايو الماضي بكتاب رسمي انتهى بطلب إعادة تشكيل لجنة التظلمات في الهيئة، فيما لم يصل رد بهذا الشأن إلى «الشراكة» على مدار 6 أشهر.



وبناء على ما سبق، خاطبت «الشراكة» وزير المالية مجددا نهاية شهر أكتوبر المنصرم، قائلة: لم يرد إلينا أي قرار صادر من مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل لجنة التظلمات في الهيئة، لذا نرفع الأمر إليكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا.