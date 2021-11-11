أعلن أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم استبعاد 5 لاعبين عن صفوف المنتخب الوطني بعد ثبوت اصابة مدافع بايرن ميونيخ نيكلاس زوله بفيروس كورونا، وذلك قبيل خوض «المانشافت» الضامن تأهله إلى مونديال قطر 2022 الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأوروبية.



وإلى جانب زوله، اضطر زملاؤه في النادي البافاري جمال موسيالا ويوزوا كيميش وسيرج غنابري، إضافة إلى لاعب سالزبورغ النمساوي كريم أدييمي لمغادرة مقر تجمع «المانشافت» من أجل حجر أنفسهم في منازلهم.



وكان الاتحاد الألماني الوطني للعبة أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن خمسة لاعبين من المنتخب الوطني يخضعون للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة أحدهم بفيروس كورونا.