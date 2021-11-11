علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، خليفة حمادة، أصدر قرارا وزاريا بشأن إعادة تنظيم إدارة تقدير التعويضات وتعديل مسماها التنظيمي لتصبح مكتبا بدلا من إدارة على أن يلحق المكتب بوكيل الوزارة مباشرة.

ووفقا للقرار الذي حمل رقم (53) لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم إدارة تقدير التعويضات فقد قضى في مادته الأولى بتعديل المسمى التنظيمي لإدارة تقدير التعويضات ليصبح مكتب تقدير التعويضات بلا تفريعات إدارية ويلحق بوكيل الوزارة مباشرة.

وحدد القرار اختصاصات مكتب تقدير التعويضات بمتابعة القرارات الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بخصوص الدفعات المحولة إلى الكويت أولا بأول، وصرف الدفعة المحولة من الأمم المتحدة للجهة المستفيدة بعد مخاطبة الجهات المعنية، ناهيك عن إعداد تقرير الشفافية إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.