عُثر في مسكنه على أجهزة كمبيوتر محملة بالفيروسات والبرامج الخبيثة وإيميلات وهمية وحسابات خاصة

الآسيـوي اعتـرف بتعطيـل أجهـزة الحاسـوب مقابل «البيتكوين» في الكويت وعدة دول أخـرى

محمد الجلاهمة

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية) من ضبط آسيوي (21 عاما) (طالب جامعي) وهو أحد أعضاء تشكيل عصابي دولي مكون من 7 أشخاص يقومون بنشر برامج وفيروسات خبيثة تسمى «الفدية» في عدد من دول العالم ومنها الكويت. في إطار عملية دولية أطلق عليها «غبار الذهب».



وفي التفاصيل، فقد وردت معلومات من الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) تفيد بأن صاحب حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يقيم في الكويت يعمل ضمن تشكيل إجرامي في 16 دولة يقوم بنشر وزرع ملفات وفيروسات خبيثة تسمى الفدية في عدد من الدول ومنها الكويت.



وبإجراء عمليات البحث والتحري حول المعلومات الدولية وبتتبع الحساب من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أسفرت التحريات عن أن مستخدم الحساب مقيم آسيوي (21 عاما) (طالب جامعي)، وبإجراء المزيد من التحريات تم تحديد مكان إقامته، وتم التنسيق بين الدول المشاركة وعددها 16 دولة تحت إشراف منظمة الإنتربول الدولية والتي حددت ساعة الصفر لضبط أعضاء الشبكة كل في بلده في آن واحد، والتي حددت يوم الخميس الموافق 4 الجاري، وبعد استصدار الإذن القانوني من قبل النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه تم العثور على عدد من أجهزة الكمبيوتر محملة بالفيروسات والبرامج الخبيثة، وعدد كبير من الإيميلات الوهمية والحسابات الخاصة.



وبالتحقيق مع المتهم، اعترف بارتكابه لبعض الاختراقات الإلكترونية منذ عدة سنوات، وتمت إحالته الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



وقد صدر بيان من منظمة الإنتربول الدولية تشيد بدور الدول المشاركة بنجاح عملية «غبار الذهب».



يشار إلى ان المتهمين السبعة وبحسب تقارير إعلامية فتسببوا في«نحو سبعة آلاف إصابة» حول العالم ببرمجيات تقوم بتشفير بيانات أهدافهم، و«طلبوا أكثر من 200 مليون يورو كفدية» مقابل مفتاح فك التشفير بحسب وكالة الشرطة الأوروبية.



إلى ذلك، ذكر مصدر أمني لـ «الأنباء» أن ضبط المتهم جاء بتعاون دول أخرى بينها بريطانيا واليابان بالإضافة إلى جهازي الإنتربول واليوروبول، وبعد مراقبة ورصد تحركاته وهواتفه لمدة تزيد على 8 أشهر.



وأفاد المصدر بأن الشبكة تقوم بأخطر الأساليب الإجرامية الحديثة إذ تعمد زرع فيروسات خبيثة يسمى بعضها «فيروس الفدية» في أجهزة الحواسيب وتعطلها وتوقفها عن العمل بقصد ابتزاز أصحابها وإجبارهم على دفع مبالغ مالية عبارة عن عملات رقمية «بيتكوين» مقابل إعادة تشغيل الأجهزة.



وذكر انه تم العثور في أجهزة المتهم على 34 حسابا إلكترونيا يستعملها في عمليات الاختراق للتخفي بأسماء مستعارة لصعوبة اكتشاف أمره، وقد دلت التحريات على أنه قام بزرع وإصابة 2178 جهازا حول العالم بفيروس الفدية بينها أجهزة في أميركا وبريطانيا، وذلك من بين أكثر من 49 ألف جهاز اخترقها التشكيل.