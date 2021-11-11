عبدالله قنيص



تمكن رجال الجمارك في ميناء الشويخ ـ مراقبة التفتيش والاستيداع ـ قسم بضائع بيت المال، من ضبط نحو 30 طنا من مادة التنباك الممنوع استيرادها عثر عليها بحاويتين كانتا قادمتين من ميناء جبل علي، ومضى على وجودهما في الميناء 90 يوما. وفي تفاصيل الضبطية، أنه وحسب الأنظمة والقوانين الجمركية، يتم سحب الحاويات المتخلفة والكشف عليها وتحويلها إلى بيت المال أو لجنة الاتلاف من قبل المفتشين في حال وجود بضاعة ممنوعة أو غير مطابقة، وبناء عليه تم ضبط حاويتين متخلفتين لـ 90 يوما، كانتا قادمتين من ميناء جبل علي، وتحتويان على أدوات صحية حسب المستندات المرفقة بهما، وعند الكشف عليهما من قبل رجال مراقبة التفتيش والاستيداع ـ قسم بضائع بيت المال، تم العثور على نحو 580 ألف كيس من مادة التنباك ماركة (أفضل) الممنوع استيرادها من قبل وزارتي التجارة والصحة، بما يقارب 30 طنا، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.