أعلنت مديرية الأحوال المدنية السورية تفعيل نظام سورية امانة سجل مدني واحدة الالكتروني، ما يتيح للمواطنين الحصول على اوراقهم الثبوتية من أي مركز.



وأكد المدير العام للأحوال المدنية أحمد رحال أنه تم تفعيل مشروع أمانة سورية الواحدة في كل مراكز السجل المدني في سورية، مؤكدا أن المشروع خفف معاناة المواطنين في الحصول على وثائقهم الخاصة باعتبار أنه يحق لهم الحصول عليها من أي مركز إضافة إلى أنه خفف من الازدحام الكبير على مراكز السجل المدني، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الوطن» المحلية.



واعتبر أن مشروع أمانة سورية الواحدة منع حدوث الأخطاء في إدخال الواقعات إضافة تصحيح أخطاء تكرار القيود، باعتبار أنه أصبح لكل مواطن قيد وحيد ترتبط به جميع واقعاته.



وأضاف: كما أن المشروع عالج مثلا موضوع نقل القيود، لافتا إلى أنه لم يعد هناك شيء يسمى «نقل للقيود» رغم أنه كان من الأمور الصعبة التي تعانيه الأحوال المدنية وخصوصا ما يتعلق بنقل قيد الزوجة إلى قيد زوجها، مؤكدا أن هذه الإجراءات كانت تأخذ وقتا طويلا. وبين أنه يتم ربط قيد الزوجة بقيد زوجها تلقائيا بالرقم الوطني من دون الحاجة لإجراء نقل قيدها لقيد زوجها وكذلك لا حاجة إلى إعادة قيدها لقيد أهلها في حال ووقوع الطلاق أو وفاة الزوج. وأوضح أنه أصبح بإمكان المواطن وفق أمانة سورية الواحدة الحصول على بيانات ووثائق الأحوال المدنية من أي مركز للسجل مدني، كما أصبح بإمكانه الحصول أيضا على القيود الخاصة بحصر الإرث والتجنيد من أي مركز للسجل المدني بعدما كان وفق القانون القديم لا تصدر إلا في مكان قيد المواطن الذي يرغب بالحصول على هذه القيود. وأكد أنه وفق القانون الحالي أصبح بالإمكان تسجيل أي واقعة في أي مركز للسجل المدني، لافتا إلى أنه تم إعطاء مهلة أطول لتسجيل الواقعات المدنية وهي ثلاثة أشهر للواقعة التي تحصل داخل سورية بعدما كانت على القانون القديم مدتها شهر، وتسعة أشهر للواقعة التي تتم خارج البلاد بعدما كانت ثلاثة أشهر وبالتالي تم تزويد مدة الإعفاء من الغرامات لمن يتأخر في تسجيل الواقعات.