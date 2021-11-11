القاهرة - محمد صلاح



تحولت العديد من نجمات الفن من عاشقات لاستعراض فساتين السهرة والملابس التي تظهر مفاتهن، واتجهن إلى ارتداء البدل الرجالي لقناعتهن بانه رداء يناسب الأنثى أكثر ويزيد من جمالها، لذلك يظهرن أحيانا بالبدلة لإثبات ان أنوثتهن تلمع وتتوهج في كل الأحوال والأزياء.



ظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب في أكثر من حفل غنائي مرتدية الملابس الرسمية من البدلة واكسسواراتها، وصرحت بأنها تشعر براحة شديدة مع البدلة، فهي تشعرها بالقوة والثقة والأناقة، وتلقت العديد من إشادات مصممي الأزياء والجمهور بها وهي تظهر بالبدلة.



وتعشق هند صبري دائما ارتداء البدلة فقد ظهرت بها بجاكت قصير، وسبق ان ارتدت بدلة رجالي كاملة كما ظهرت مرتدية بدلة تشبه ملابس الرجال ولاقت إطلالتها جدلا واسعا، لذا أكدت حبها لهذا الستايل كما تعتقد انها إطلالة جذابة، مشيرة إلى أنها ليست ملابس رجالية بل هي مصممة مخصصة للنساء.



وأثارت الفنانة الأردنية صبا مبارك ضجة بظهورها في مهرجان الجونة مرتدية بدلة زرقاء أنيقة وبسيطة إلا أنها كشفت عن أنوثتها، وإن نالت نقدا لاذعا بسبب عدم ارتدائها بادي تحت البدلة.



وياسمين رئيس من الفنانات عاشقات ارتداء البدلة وتحرص على التنوع في الظهور بها حتى تكون مناسبة لها وتضيف لشخصيتها اللمسة التي تريد إضافتها ويشعر بها الناس.



وأحدث فنانات البدل الرجالية كانت الفنانة الشابة أسماء جلال التي نشرت لها صورا ببدلة حمراء خطفت الأنظار إليها ونالت إعجاب متابعيها وأكدوا انها زادتها أنوثة.